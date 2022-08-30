Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

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ELAZIĞ (AA) - Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Kundakçı mesajında, Türk milletinin tarihte eşi görülmemiş bir mücadele sergilediği Kurtuluş Savaşı'nı sonlandıran 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümünü kutlamanın heyecanı ve gururunu yaşadıklarını belirtti.



Kundakçı, şunları kaydetti:

"30 Ağustos 1922 tarihi ordumuzun onurlu direnişini, bağımsızlık ve vatan sevgisinin yüceliğini dünyaya kabul ettirdiği ve Türk milleti için umutsuzluğun sona erdiği önemli tarihtir. Gazi Mustafa Kemal önderliğinde kazanılan zaferin bu anlamlı yıl dönümünde bu büyük gün vesilesiyle halkımızın bayramını tebrik ediyor gazilerimizi şükranla, şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz."

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