Elazığ'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yalnız yaşayan 69 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, kendisinden bir süredir haber alınamayan Hüseyin Ergül'ün Yeni Mahalle'deki evinden kötü koku gelmesi üzerine, komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, aldıkları iznin ardından girdikleri evinde Ergül'ün cansız bedenini buldu.

Yapılan incelemenin ardından Ergül'ün cesedi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

300 kilo olduğu öğrenilen Ergül'ün cenazesi, otopsinin ardından özel tabutla hastaneden alınarak toprağa verilmek üzere Asri Mezarlık'a götürüldü.

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