Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 11 kişi tutuklandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 107 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince, asayiş ve şok uygulaması gerçekleştirildi.

Ekipler, bir haftada düzenlediği uygulamalarda çeşitli suçlardan 107 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Uygulamalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 24 mermi, 57 gram kubar esrar, 3,7 gram metamfetamin ve çalıntı otomobil ele geçirildi.

Uygulama kapsamında kayıp olarak aranan 5 kişi bulunarak, ailelerine teslim edildi.

Çalıntı otomobil sahibine verildi.

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