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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA

Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Y. idaresindeki 23 K 4654 plakalı minibüs, Yahya Kemal Caddesi Kanal Üstü Sokak kavşağında Yusuf K'nin kullandığı yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs refüje çarparak devrildi.

Kazada devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü Yusuf Y. ve bir kişiye ambulansta müdahale edilirken, 3 yaralı ise sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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