Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yusuf Y. idaresindeki 23 K 4654 plakalı minibüs, Yahya Kemal Caddesi Kanal Üstü Sokak kavşağında Yusuf K'nin kullandığı yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs refüje çarparak devrildi.
Kazada devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü Yusuf Y. ve bir kişiye ambulansta müdahale edilirken, 3 yaralı ise sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.