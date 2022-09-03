Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Y. idaresindeki 23 K 4654 plakalı minibüs, Yahya Kemal Caddesi Kanal Üstü Sokak kavşağında Yusuf K'nin kullandığı yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs refüje çarparak devrildi.

Kazada devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü Yusuf Y. ve bir kişiye ambulansta müdahale edilirken, 3 yaralı ise sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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