Elazığ'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

N.A. yönetimindeki 23 LH 773 plakalı hafif ticari araç, Elazığ-Bingöl kara yolunun Mollakendi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü N.A. ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan biri sıkıştığı araçtan ekiplerin yardımıyla çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.