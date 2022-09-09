Elazığ Havalimanı ağustos ayında 68 bin 797 yolcuya hizmet verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Havalimanı ağustos ayında 68 bin 797 yolcu ağırladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, iç hatlarda 58 bin 762, dış hatlarda ise 10 bin 35 olmak üzere toplam 68 bin 797 yolcu seyahat etmek için Elazığ Havalimanını kullandı.

İç hatlarda 425, dış hatlarda ise 102 olmak üzere 527 uçak trafiği gerçekleşen havalimanında taşınan yük ise 1727 ton olarak gerçekleşti.

Yılın ilk 8 ayında ise Elazığ Havalimanı'ndan 449 bin 709 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen uçak trafiği 3 bin 109, taşınan yük ise 5 bin 545 tona ulaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.