Keban Kaymakamı Akbulut'tan köy ziyareti

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ELAZIĞ (AA) - Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, ilçeye bağlı Göldere köyünü ziyaret etti.

Vatandaşlarla buluşma programları kapsamında Göldere köyünü ziyaret eden Akbulut, köy muhtarı Hüseyin Turan ve vatandaşlarla sohbet etti, yapımına başlanılan köyün camisinde incelemelerde bulundu.



Akbulut, ihtiyaçları yerinde görmek ve çözüme kavuşturmak amacıyla köy ziyaretlerini sürdüreceğini kaydetti.



Kaymakam Akbulut'a ziyaretinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır ve İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Şerbet de eşlik etti.



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