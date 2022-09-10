Elazığ'da hırsızlık yaptığı gerekçesiyle bir şüpheli yakalandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde hırsızlık ve mala zarar verme olayıyla ilgili çalışma yaptı.

Yapılan çalışma kapsamında adresi tespit edilen U.G. (36) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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