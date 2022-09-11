Elazığ'da batan balıkçı teknesindeki bir kişiyi arama çalışması sürüyor

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde önceki gün batan balıkçı teknesindeki bir kişi row cihazı (su altı arama robotu) ile aranıyor.

Merkeze bağlı Muratçık köyü Keban Baraj Gölü'nde 9 Eylül'de batan balıkçı teknesindeki Yaşar Zariç'in (56) bulunması için başlatılan ve dün havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalar sürüyor.

Zariç'in bulunması için polis, jandarma ve AFAD dalgıç ekiplerince batan teknenin, suyun 51 metre derinliğinde olduğu tespit edildi.

Alanın derinliğinin 70 metreyi bulması dolayısıyla arama çalışmalarında row cihazı da kullanılıyor.

Keban Baraj Gölü'ndeki balıkçı teknesi 9 Eylül'de eski feribot iskelesi yakınlarında batmış, teknedeki Yaşar Zariç ve Arif Özel (26) tekneyle suya gömülmüştü.

Özel, yüzerek bir alabalık tesisinin kafesine çıkıp kurtulmuş, Zariç'in bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

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