Keban'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

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ELAZIĞ (AA) - Keban ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.



15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törene, Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Belediye Başkanı Osman Erdoğan, kurumların temsilcileri ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.



Kaymakam Akbulut ve Belediye Başkanı Erdoğan ile gaziler Atatürk büstüne çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Polis memuru Bilge Alır, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Daha sonra Kaymakam Akbulut, makamında kurumların temsilcilerini ve gazileri kabul etti.





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