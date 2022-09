CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Elazığ'da bir okulun temel atma töreninde konuştu:

ELAZIĞ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Birlikte bu ülkeye adaleti, demokrasiyi getirmek, bu ülkede herkesin karnını doyurabileceği bir gelir düzeyini kişilere sağlamak temel görevlerimizden biri." dedi.

Kılıçdaroğlu, beraberinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Elazığ'daki temasları kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geleceği ve gençlerin daha iyi koşullarda okumaları için güzel bir şey yaptıklarını söyledi.

Bu güzel okulu depremin acısının unutulması üzerine inşa edeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Deprem oldu, insanlar hayatını kaybetti, binalar, okullar yıkıldı ama Türkiye güçlü ve yaralarını saran bir ülke. Deprem sonrası hemen geldik, burada bulunduk." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, tüm partiler gibi CHP olarak da yardım kampanyaları başlattıklarını dile getirerek, depremin herkesi bir araya getirdiğini vurguladı.

"Acılarımızı gidermek için bir arada ortak mücadele etmek zorundaydık. Depremden hemen sonra bu kadar güzel aydınlık bir binayı burada inşa ediyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, bu kentte lisede okuduğu dönemde yaşadığı sıkıntılara değindi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gençliğinin Elazığ'da geçtiğini anlatarak, bu kente bir okul kazandırmak istediklerini kaydetti.

Tekirdağ'da büyükşehir belediyesinin, ilin bütün ilçelerine okul yaptırdığını ve anahtarını Milli Eğitim Bakanlığına teslim ettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, her belediye başkanının bulunduğu kentteki okulların güzel olmasını isteyeceğini ifade etti.

- "Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama bu kavga nedeni değil"

Bu okul projesinde binanın mimarisi ve donanımıyla ilgili uzun süre çalışıldığını aktaran Kılıçdaroğlu, okulun açılışına da geleceklerini belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Keşke Elazığ'ı yerel ve vali düzeyinde yöneten insanlar da burada olsaydı. Elazığ'a hizmet geliyor ama baskıdan ve korkudan gelemiyorlar. Allah nasip eder, iktidar olduğumuzda herkesi kucaklayacağız. Aynı topraklarda yaşıyoruz. Vatan bizim vatanımız, bayrak bizim bayrağımız. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama bu kavga nedeni değil, bu bir hizmet aracıdır, hizmet için düşüncelerimizi ifade ediyoruz. Adalet konusunda neler düşündüğümü sadece Türkiye'deki 85 milyon değil dünyada aklı eren herkes biliyor. Gençler adalet istiyorlar. Eğer matematikte Türkiye 7'ncisi sözlü sınavda eleniyorsa, bir sorunumuz var demektir. Hakimlik, savcılık sınavında 2'nci olan eleniyorsa bir sorunumuz var demektir. Bunları bitireceğiz. Gençlerimizden şunu istiyoruz, okuyun, soru sorun, merak duygunuzu büyütün. Çünkü eğitimin temeli nitelikli soru soracak öğrenciler yetiştirmektir ve onların merak duygusunu büyütmektir. Eğitim başarısındaki ölçü de zaten budur. Bu çerçevede ne yaparlarsa yapsınlar birlikte bu ülkeye adaleti, demokrasiyi getirmek, bu ülkede herkesin karnını doyurabileceği bir gelir düzeyini kişilere sağlamak temel görevlerimizden biri."

- "Gençlerden tek isteğim var; umutsuzluğa kapılmayın"

Gençlerin gelecek olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, gelecekte Türkiye'yi yönetecek olanların gençler olduğunu dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, "Sizler ne kadar iyi eğitim alırsanız Türkiye'nin istikbali o kadar güçlü olacaktır. Gençlerden tek isteğim var; umutsuzluğa kapılmayın, umudunuzu büyütün. Kucaklaşın ve Türkiye'nin sorunlarına kilitlenin. Demokrasiyi getirecek olan sizlersiniz." diye konuştu.

- "Büyük bir milletiz"

Törene katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Elazığ halkına misafir olduklarını belirterek, bu coğrafyada kardeşçe yaşamanın ne kadar büyük bir güzellik olduğunu ifade etmek istediğini vurguladı.

"Büyük bir milletiz, bu toprakların kıymetini bildiğimiz takdirde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir acı yok. Her acıyı birlikte tedavi edebilir ve üstesinden gelebiliriz" ifadesini kullanan İmamoğlu, Elazığ depreminin hemen ardından kente geldiklerini ve neler yapabileceklerini konuştuklarını anlattı.

Acil müdahale gibi birçok hususta Elazığlıların yanında olduklarını dile getiren İmamoğlu, CHP Milletvekili Gürsel Erol'un kendilerini araması, CHP Genel Bakanı Kılıçdaroğlu'nun önerisi ve talimatıyla bu okulun inşa edilmesi düşüncesinin oluştuğunu belirtti.

Gerekli izinlerin alındığını aktaran İmamoğlu, şunları paylaştı:



"16 milyon İstanbullu adına bu değerli hizmeti İstanbul'dan Elazığ'a yapmak adına bize o izni veren İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki bütün meclis üyelerimize, bütün parti gruplarına ben de huzurlarınızda yürekten teşekkür ediyorum. İstanbul'un yanı sıra Ankara ve İzmir ile birlikte 3 okulun burada yapılması, deprem sonrası okulla, eğitimle ilgili yaşanan sıkıntıyı giderme noktasında hepimizin harekete geçmesi bizi çok heyecanlandırdı. Yapacağımız okulun kalite ve nitelik açısından üstün bir kavrama sahip olması gerektiğini düşünüyorduk."



Bugün Elazığ'da "Gazi"nin, yani Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini taşıyan bir endüstri meslek lisesinin temelini atmaktan büyük bir gurur duyduklarını belirten İmamoğlu, nitelikli, adına yakışır bir projeyi Elazığ'a kazandırmak arzusuyla yola çıktıklarını vurguladı.

- "Çalışmaları takip edeceğimi Elazığ halkına söz veriyorum"

İmamoğlu, 24 derslikli okulda 30 meslek atölyesi, 19 laboratuvar, 330 kişilik konferans salonu, çok amaçlı bir spor salonu ve açık spor sahalarının bulunduğunu aktararak, projenin alanının 24 bin 500 metrekare olduğunu söyledi.

Eğitime büyük önem verdiklerini anlatan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Hem İstanbul'da yaptığımız kreşler ve okullar hem de burada bugün tasarlayıp faaliyete geçirdiğimiz okulumuzun tasarımından bitimine kadar içindeki her türlü malzemesinden birçok hizmetine kadar çocuklarımızın ve gençlerimizin, ülkemizin her neresinde yaşıyorsa yaşasın eşit haklara sahip olduğunu onlara hissettiren, devletimizin her çocuğuna ve gencine eğitimle ilgili en üst seviyedeki hakkını teslim edeceği bir okulu yapmanın sorumluluğunu taşıdık ve tasarımımızı o şekilde yaptık. Açık ihaleyle yaptık. İhaleye ülkenin birçok yerinden katılımcı oldu. Bu bölgeden de bir kurumun bunu kazanıp bu bölgeye bu inşaatı yapıyor olması da ayrı bir memnuniyet yaşattı. O bakımdan hem kurum olarak gereken fedakarlığı yapacağız hem de iş takvimini olabildiğince hızlı bitirip bir an önce bu gençlerimizin okullarıyla buluşması için çalışmaları takip edeceğimi Elazığ halkına söz veriyorum."

Bu okuldan Türkiye'yi gururlandıracak gençlerin mezun olacağını vurgulayan İmamoğlu, ülkenin her bir gencinin aslında geleceğinin çok parlak olduğunu kaydetti.

"Yeter ki bu ülkenin makam ve mevki sahipleri gençlerin umutlarını yükseltsinler, bu milleti, toplumu, gençleri kutuplaştırmasınlar. Gerisini bu toplum ve bu ülkenin güzel gençleri hallederler. Onların ruhlarında ne ayrımcılık ne kayırmacılık ne de dışlayıcılık var" ifadesini kullanan İmamoğlu, Türkiye'de her ortamda gençlerin kendilerine sarıldığını anlattı.

İmamoğlu, İstanbul'un kapısının, her siyasi partiye mensup belediye başkanına açık olduğunu dile getirdi.

Her siyasi partinin, iktidarından muhalefetine ülke için çalıştığını kaydeden İmamoğlu, inşa edilecek okulun CHP'nin değil, milletin ve devletin okulu olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ile partililer tarafından okulun temeli atıldı.



