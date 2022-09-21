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Elazığ'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

AA

Elazığ'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Baskil ilçesinde 66 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Nihat Akarsu'nun cenazesi toprağa verildi.

Akarsu, 19 Eylül'de ilçede düzenlenen Gaziler Günü programına katıldıktan bir süre sonra rahatsızlandı.

Evinde yaşamını yitiren gazinin cenazesi Canbeyler Mahallesi Özeltepe Camisi'ne getirildi.

Akarsu'nun naaşı, cami bahçesinde kılınan cenaze namazı ve askeri törenin ardından merkez asri mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, kurum amirleri, askeri ve emniyet personeli ile ailesi katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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