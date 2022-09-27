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ELAZIĞ (AA) - Baskil'de ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Baskil İlçe Emniyet Amirliği trafik personeli tarafından Baskil İlkokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen uygulamalı eğitimde polisi aracı tanıtıldı, emniyet kemeri kullanımı, karşıdan karşıya geçerken uyulması gereken kurallar, okul servisi kuralları, güvenli oyun alanları gibi konularda bilgiler verildi.



İlçe Emniyet Amiri Mesut Altınkaynak, Baskil İlkokulu öğrencilerine trafikte uyulması ve dikkat edilmesi gereken kuralların anlatıldığını belirterek, ilçedeki ilkokullarda uygulamalı trafik eğitiminin süreceğini, trafik konusunda bilinçli nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.







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