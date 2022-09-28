Baskil Belediyesinden, yol yapım ve onarım çalışması

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ELAZIĞ (AA) - Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, merkez Canbeyler ve Cumhuriyet mahallerinde yürütülen yol onarım çalışmalarıyla ilgili inceleme yaptı.



Akmurat, ilçede yıpranan yolların vatandaşların ulaşımını zorlaştırdığını ifade ederek, özellikle yeni açılan Baskil Anadolu Lisesi yolunun asfalt serimiyle daha iyi standartlara kavuştuğunu söyledi.



Çalışmaların sürdüğünü ifade eden Akmurat, kendilerine destek sunan Karayolları 8. Bölge Müdürlüğüne ve personeline teşekkür etti.



Akmurat'a incelemeleri sırasında Karayolları Bölge Müdürlüğü personeli ve belediye görevlileri eşlik etti.

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