Keban'da Amatör Spor Haftası etkinliği

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ELAZIĞ (AA) - Keban'da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Amatör Spor Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Keban Kapalı Spor Salonunda, dart ve voleybol ile halı sahada futbol müsabakaları düzenlendi.

Müsabakalarda dereceye girenlere madalyalarını Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin verdi.

Keskin, Amatör Spor Haftası etkinliği kapsamında 5 gün boyunca çeşitli kategorilerde etkinlikler yapılacağını belirtti.



İlk gün dart, futbol ve voleybol müsabakası ile etkinliğe başladıklarını dile getiren Keskin, amaçlarının bu tür sportif etkinliklerle öğrencilerin becerilerini ortaya çıkarmak ve yetenek taraması ile onları spora yönlendirmek olduğunu söyledi.



Kulüplerin tanıtılması, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi, spor yapmaya özendirerek spor bilinci ve kültürünün oluşturulmasını istediklerini dile getiren Keskin, kişi ve kurumları da sponsorluk yapmaya teşvik etmeyi hedeflediklerini belirtti.







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