Elazığ'daki trafik kazasında yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetti

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da dün meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Elazığ-Bingöl kara yolu Değirmenönü köyü mevkisinde otomobilin devrildiği kazada yaralanan Meliha Arasan, tedavi gördüğü Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Dün, Z.A. idaresindeki 23 ADH 904 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolu Değirmenönü köyü mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra tarlaya devrilmiş, otomobildeki F.A, kaza yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan Meliha Arasan ile Z.A. ve M.A. ambulanslarla hastanelere kaldırılmıştı.





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