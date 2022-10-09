Elazığ'da kadına yönelik şiddetle mücadele için 624 erkeğe bilgilendirme yapıldı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında erkeklere bilgilendirme yapıldı, broşür dağıtıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İçişleri Bakanlığı ve Elazığ Valiliğinin talimatları gereğince "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı" kapsamında kent merkezinde ve ilçelerde umuma açık alanlarda 624 erkeğe bilgilendirme yaptı, broşür dağıttı.

Ayrıca kent merkezinde 120 kadına, Kadın Acil Destek (KADES) Uygulaması hakkında bilgilendirmede bulunan ekipler, broşür de dağıttı.







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