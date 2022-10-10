Keban Kaymakamlığınca Akçatepe köyüne güneş enerjisi sistemi kazandırıldı

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ELAZIĞ (AA)- Elazığ'ın Keban ilçesindeki Akçetepe köyünde KÖYDES Programı kapsamında güneş enerjisi sistemi kuruldu.



Kaymakam Hasan Akbulut Akçatepe köyünü ziyaret ederek, güneş enerji sistemi panellerini yerinde inceledi.

Köyde vatandaşlarla görüşen Akbulut, sistemin köye hayırlı olmasını diledi.



Kaymakam Akbulut'a ziyaretinde, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdoğan Hanay, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır da eşlik etti.











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