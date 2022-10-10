Fırat Üniversitesi akademisyenlerine "2022 Yılı YÖK Üstün Başarı Ödülü" verildi

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ELAZIĞ (AA) - Fırat Üniversitesi akademisyenleri, hazırladığı doktora teziyle "2022 Yılı YÖK Üstün Başarı Ödülü" aldı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde, bireysel ve kurumsal çalışmaları dolayısıyla ödüle layık görülen bilim insanları ve üniversitelere, "2022 Yılı YÖK Üstün Başarı Ödülleri"nin verildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından güzel sanatlar ve mimarlık, sosyal ve beşeri bilimleri, sağlık ve spor bilimleri ile fen ve mühendislik bilimleri kategorilerinde yılın en iyi doktora tezleri ödüllendirildi.

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Canpolat’ın danışmanlığını yaptığı, Dr. Nazife Ülker Ertuğrul'un hazırladığı "İrisin Hormonunun Puberteye Geçiş ve Üreme Sistemi Üzerindeki Nöroendokrin Etkilerinin Araştırılması" konulu tezi de sağlık ve spor bilimleri kategorisinde yılın doktora tezi ödülüne layık görüldü.

Törende, Canpolat ve Ülker'e ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

Programda Güzel Sanatlar ve Mimarlık kategorisinde İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimleri kategorisinde Galatasaray Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri kategorilerinde ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ödüllendirildi.

Törene, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile rektör yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz da katıldı.



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