Baskil’de 169 çiftçiye tohum desteği verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baskil’de 169 çiftçiye tohum desteği verildi

AA

Baskil’de 169 çiftçiye tohum desteği verildi

ELAZIĞ (AA) - Baskil ilçesinde 169 üreticiye hibe destekle tohum dağıtıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında 169 çiftçiye sertifikalı buğday ve arpa tohumu desteği sunuldu.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Ayhan, yaptığı açıklamada, ilçede tarımsal üretimin daha verimli hale gelmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda 169 çiftçiye yüzde 75 hibeli sertifikalı buğday ve arpa tohumu desteği sunduklarını dile getiren Ayhan, bu desteğin çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Programa, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Ziraat Odası Başkan Murat Zilayaz ve üreticiler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Baskil'de 80 sosyal konut yapılacak
YEREL HABERLER Baskil'de 80 sosyal konut yapılacak
Elazığ'da Yasin Börü ve arkadaşları için anma programı düzenlendi
YEREL HABERLER Elazığ'da Yasin Börü ve arkadaşları için anma ...
Fırat Üniversitesi akademisyenlerine "2022 Yılı YÖK Üstün Başarı Ödülü" verildi
YEREL HABERLER Fırat Üniversitesi akademisyenlerine "2022 Yılı YÖK ...
Keban Kaymakamlığınca Akçatepe köyüne güneş enerjisi sistemi kazandırıldı
YEREL HABERLER Keban Kaymakamlığınca Akçatepe köyüne güneş enerjisi ...
Baskil'de devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Baskil'de devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Elazığ Valiliği Şehit Astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyetini yerine getirdi
YEREL HABERLER Elazığ Valiliği Şehit Astsubay Yusuf Ataş'ın ...
Şehit Yusuf Ataş'ın 'vasiyeti' yerine getirildi
YEREL HABERLER Şehit Yusuf Ataş'ın 'vasiyeti' yerine getirildi
Elazığ'da ruhsatsız tabanca ile yakalanan kişi hakkında yasal işlem yapıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da ruhsatsız tabanca ile yakalanan kişi ...
Elazığ'da kadın muhtarların köylerine güvenlik kameralı koruma
YEREL HABERLER Elazığ'da kadın muhtarların köylerine güvenlik ...
Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, ...
Elazığ’da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Elazığ’da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 ...
Elazığ'da kadına yönelik şiddetle mücadele için 624 erkeğe bilgilendirme yapıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da kadına yönelik şiddetle mücadele için 624 ...
Elazığ'da 2 bin litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da 2 bin litre sahte içki ele geçirildi
Elazığ'da 2 bin litre kaçak şarap ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da 2 bin litre kaçak şarap ele geçirildi
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı ...
MHP'li Yıldırım: Ekonominin problemini çözecek Cumhur İttifakıdır
YEREL HABERLER MHP'li Yıldırım: Ekonominin problemini çözecek Cumhur ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.