Baskil'de kitap okuma etkinliği düzenlendi

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ELAZIĞ (AA) - Baskil'de Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Şakir Benzeş Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe ortaokul öğrencileri katıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Taner Şerbetçi, kitap okuma kampanyası kapsamında ilçe kütüphanesinde ortaokul öğrencileri ile kitap okuduklarını söyledi.

Okuma etkinliğinden sonra öğrencilerle sohbet ederek okumanın önemi ile ilgili görüştüklerini ifade eden Şerbetçi, bütün amaçlarının gençleri okumaya teşvik ederek, okuma kültürünü geliştirmek olduğunu belirtti.

Öğrencilerin okumaya ilgi göstermesinin oldukça önemli olduğunu dile getiren Şerbetçi, kitap okuma etkinliğine katılan gençlere teşekkür etti.







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