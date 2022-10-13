Baskil Kayısı İşleme Entegre Tesisinin yapımı sürüyor

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ELAZIĞ (AA) - Baskil ilçesinde Kayısı İşleme Entegre Tesisinin yapımı devam ediyor.



Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yapımı süren tesiste incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.



Tesisin yapımında son aşamaya gelindiğini kaydeden Akmurat, ilçe adına istihdamı destekleyecek önemli bir yatırım olduğunu söyledi.



Tesisin yapımına yaklaşık 1 yıl önce başladıklarını ifade eden Akmurat, şöyle konuştu:



"Geçen haftadan itibaren de kayısı entegre ve paketleme tesisimizin kaba inşaatı bittikten sonra işletme bölümünü gerçekleştireceğimiz teçhizat ve araç gereçlerin monte işlemine başladık. Yakın zamanda tamamen kurulumunu gerçekleştireceğiz. İlçemize ve Elazığ'ımızın ekonomisine ciddi manada bir katkı sunacaktır."

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