Keban Kaymakamı Akbulut, yol yapım çalışmasını inceledi

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ELAZIĞ (AA) - Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Koyunuşağı köyünde yol yapım çalışmasını inceledi.

Kaymakam Akbulut, Koyunuşağı köyünde kilitli taş döşeme çalışmalarını inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Koyunuşağı köyü muhtarı Salih Celayir ve köylülerin talep ve sorunlarını dinleyen Akbulut, "Köyümüzde yapımı tamamlanan yollar vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Elimizden geldiği kadar bütün köylerimizin ihtiyaçlarını ve sorunlarını gidermek için vatandaş ziyaretlerine devam edeceğiz. Köylerimizin sorun ve ihtiyaçlarını yerinde inceleyerek çözüme kavuşturacağız." dedi.



Kaymakam Akbulut'a ziyaretinde, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdoğan Hanay, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır da eşlik etti.



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