Elazığ'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir iş yerlerinde yapılan cep telefonu hırsızlığı üzerine zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Hırsızlık şüphelisi olduğu tespit edilen N.İ. (21), düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan N.İ'nin 6 suçtan kaydı bulunduğu belirlendi.
Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.