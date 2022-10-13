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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

AA

Elazığ'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir iş yerlerinde yapılan cep telefonu hırsızlığı üzerine zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık şüphelisi olduğu tespit edilen N.İ. (21), düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan N.İ'nin 6 suçtan kaydı bulunduğu belirlendi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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