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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ Valisi Ömer Toraman Baskil'de incelemelerde bulundu

AA

Elazığ Valisi Ömer Toraman Baskil'de incelemelerde bulundu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valisi Ömer Toraman, Baskil ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Toraman, ilçede yeni yapılan Hükümet Konağı'nda incelemelerde bulundu. Daha sonra Baskil Anadolu Lisesi'ne geçen Toraman, yeni yapılan derslikler ve pansiyonda incelemelerde bulundu, bir araya geldiği öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet etti.

Toraman, Şehit Fethi Sekin Külliyesi'nde muhtar ve kurum müdürleriyle gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına katıldı.

Toraman'a, Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı ve Belediye Başkanı İhsan Akmurat da eşlik etti.

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