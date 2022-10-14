Elazığ'da aranan 25 zanlı asayiş uygulamalarında yakalandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan çeşitli suçlardan aranan 156 şüpheliden 25'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde asayiş ve şok uygulaması gerçekleştirildi.

Ekipler, son bir haftada düzenledikleri uygulamalarda çeşitli suçlardan 156 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Uygulamalarda ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 42 mermi, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ile bu tabancaya ait 8 mermi, 285,3 gram esrar, 83,3 gram metamfetamin, çalıntı otomobil ve akü ele geçirildi.

Çalıntı otomobil ve akü sahiplerine teslim edildi.









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