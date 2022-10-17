Elazığ'da silahlı kavgada yoldan geçen kişi yaralandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçerken saçma isabet eden kişi yaralandı.

Nailbey Mahallesi Bağlar Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada kullanılan pompalı tüfekten etrafa saçılan saçmanın isabet ettiği F.D yaralandı.

F.D, sağlık ekibince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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