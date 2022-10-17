Elazığ'da çöp kamyonunun çarptığı 73 yaşındaki kadın öldü

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da çöp kamyonunun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Doğukent Mahallesi Yalın Sokak'ta M.A idaresindeki belediyeye ait 07 DCD 25 plakalı çöp toplama kamyonu, geri manevra yaparken yolun karşısına geçmeye çalışan A.S'ye (73) çarptı.

Kazada ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı.

A.S'nin cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araç sürücüsü M.A, gözaltına alındı.

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