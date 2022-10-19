Keban'da Muhtarlar Günü kutlandı

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ELAZIĞ (AA) - Keban ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Atatürk büstüne çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Sağdıçlar köyü muhtarı Halis Torğut, yaptığı konuşmada, muhtarlığın önemini aktardı.

Törende, Keban Özel İdare Müdürü Sadi Oruç ve Keban Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Levent Demir de yer aldı.

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