Elazığ'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rızaiye Mahallesi İzzetpaşa Caddesi'nde F.K.D. ve M.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahla kavgaya dönüştü.



Kavgada, F.K.D. pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu saçmaların isabet ettiği M.Y. ile yoldan geçen Y.A. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan F.K.D'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.



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