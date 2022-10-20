Türk Kızılay'dan Keban'daki okullara ecza dolabı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ELAZIĞ (AA) - Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanlığı ve Keban İlçe Temsilciliği tarafından başlatılan Okullara Ecza Dolabı Projesi kapsamında ilçedeki tüm okullara içinde ilk yardım malzemesi bulunan ecza dolabı ve ilk yardım el kitabını dağıtıldı.



Türk Kızılay Keban İlçe Koordinatörü Hasan Doğan, okullara yaptıkları ziyaretlerde birçok okulda ecza dolabının olmadığı gördüklerini, bunu şube başkanlığına ilettiklerini söyledi.



Türk Kızılay Elazığ Şubesinin desteğiyle güzel bir proje hazırladıklarını kaydeden Doğan, "Tüm okullarımıza ecza dolabı ve ilk yardım malzemesi ile Kızılay ilk yardım el kitabını kazandırdık. Dağıtım işlemini tamamladık. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.