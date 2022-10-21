Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 21 zanlı tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 151 şüpheliden 21'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde asayiş ve şok uygulaması gerçekleştirildi.
Ekipler, son bir haftada düzenledikleri uygulamalarda çeşitli suçlardan 151 kişiyi gözaltına aldı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kayıp olarak aranan 6 kişi ailelerine teslim edildi.
Uygulamalarda, 3 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 15 mermi, 30 gram esrar, 9 şişe sahte alkol ve çalıntı 2 otomobil lastiği ele geçirildi.
Çalıntı otomobil lastikleri sahibine teslim edildi.