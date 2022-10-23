Elazığ'da 325 tarihi sikkeyi jandarmaya satmaya çalışan 5 zanlı yakalandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Kayseri'den Elazığ'a gelen şüpheli A.S'nin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine alıcı gibi davranan ekipler, A.S. ile irtibat kurdu.

Jandarma ekipleri, kendilerine tarihi nitelikteki sikkeleri satmaya çalışan A.S. ile yanında bulunan N.D, G.Ç, Ş.D. ve A.Y'yi gözaltına aldı.

Ekiplerce ele geçirilen Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 325 gümüş sikke yapılan incelemenin ardından Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ne teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.





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