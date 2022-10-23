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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilerin hayallerinin projeye dönüşmesi için teknoloji sınıfı açtılar

AA

Öğrencilerin hayallerinin projeye dönüşmesi için teknoloji sınıfı açtılar

ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da Genç Kızılay gönüllüleri, öğrencilerin hayallerinin projeye dönüşmesi için teknoloji sınıfı açtı.

Genç Kızılay gönüllülerince, öğrencilerin teknoloji alanında kendilerini geliştirebilmeleri için "Minik Kalpler Teknolojiyle Buluşuyor Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında hayırseverlerin desteğiyle Türk Kızılay Şubesinde teknoloji sınıfı oluşturuldu.

Genç gönüllüler, gruplar halinde kentteki ilkokul ve ortaokulları gezerek okul yetkilileri ve çocuklara projeyi tanıttı ve onları açtıkları teknoloji sınıfına davet etti.

Belirlenen günlerde gruplar halinde teknoloji sınıfına gelen çocuklar, burada hayal ettikleri ve tasarladıkları projeleri projeye gönüllü katkı sunan inşaat, yazılım ve makine mühendislerinin yardımıyla çiziyor.

Çizimler 3D yazıcı ile proje haline getiriliyor. Aynı zamanda el işi malzemelerle oyuncak, süs ve ev eşyası da hazırlayan öğrenciler yazılım, kodlama gibi alanlarda da kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

- Hedef 9 bin çocuğa ulaşılması

Genç Kızılay Proje ve Fon Birimi Bölge Başkanı Kübra Karabulut, AA muhabirine, çocukların hayalini gerçekleştirmek, mutluluklarına ortak olmak için projeyi hazırladıklarını söyledi.

Yaklaşık 20 gönüllü ile projeyi sürdüreceklerini anlatan Karabulut, çocukların teknolojiye olan ilgisini olumlu yöne çekmek istediklerini belirtti.

Sınıftan yararlanan öğrenciler arasında mimarlık ve mühendislik gibi alanlara ilgisi olanların bulunduğunu, ileride düşündükleri meslekler konusunda da onlara yardımcı olmak istediklerini ifade eden Karabulut, ilk aşamada ilde 9 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Karabulut, şöyle konuştu:

"Burada mucitlerimizi ve mühendislerimizi keşfetmek istiyoruz. Ortaya çıkan ürünler sergilenerek elde edilen gelirin bir kısmıyla teknoloji sınıfı için malzeme temin edilecek, kalanı da köy okullarında okuyan çocuklara gönderilecek."

Gönüllülerden Çağatay Açman ise Genç Kızılay'da 2 yıldır faaliyet yürüttüğünü söyledi.

Çocuklara katkı sağladığı için mutlu olduğunu dile getiren Açman, "Çocukların hayallerini gerçekleştiriyoruz. Burada elimizden geldiğince bütün faaliyetlerden yararlanmalarını sağlıyoruz." dedi.

Öğrencilerden Siranur Akbulut hayalindeki tasarımları bu sınıfta hayata geçirmek istediğini belirtti.

Mimar olmak istediğini anlatan Akbulut, "Bizimle çok iyi ilgileniyorlar. Burada kendimi geliştireceğimi düşünüyorum. Burada tasarladığımız şeyleri çizmemize yardımcı oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Miraç Taş ise satrancı çok sevdiği için sınıfta satranç taşı yaptığını dile getirerek, "Satranç ile ilgili güzel hayallerim var, inşallah başarırım. Bu sınıfta istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Hayal ettiğimiz her şeyi 3D yazıcıdan çıkartıp, yapabiliyoruz." dedi.

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