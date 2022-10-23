Elazığ'daki zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Cahit Dalokay Caddesi Asri Mezarlık mevkisinde 5 otomobil, hafif ticari araç ve cipin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada G.B. idaresindeki 23 AE 123 plakalı otomobil, A.Ö'nün kullandığı 23 HF 740 plakalı hafif ticari araç ile İ.B. yönetimindeki 23 ABC 880 plakalı cipte bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi ve Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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