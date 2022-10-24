Elazığ'da dron destekli trafik denetimi yapıldı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da jandarma ekipleri, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafikte sürücü, yaya ve yolcuların güvenle seyahat etmelerini sağlamak, kazalarda can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla dron destekli denetim yaptı.

Elazığ-Pertek kara yolunda gerçekleştirilen denetimde, trafik kurallarını ihlal eden sürücüler dron ile tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

113 aracın denetlendiği uygulamada sürücülere emniyet kemeri kullanımının önemi, hız kurallarına uyulması, yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan Kovancılar ilçesinde jandarma trafik ekipleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği" kapsamında 62 servis sürücüsüne eğitim verildi.

Sürücülere genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgi veren ekipler, öğrencilerin güvenli bir şekilde ulaşımının sağlanması konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.



Kent genelinde trafik denetimlerine ve servis sürücülerine yönelik seminerlere devam edileceği belirtildi.







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