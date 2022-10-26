Saniye ninenin evindeki "Kardeşler Kütüphanesi"ne destek yağdı

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ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN/PİRHASAN DOĞAN - Elazığ'ın Keban ilçesinde 77 yaşındaki Saniye Bayır'ın, evinde, ders çalışmaları için mahalledeki çocukların kullanımına sunduğu odaya ülkenin farklı illerinden kitap desteği sunuldu, bilgisayar ve yazıcı gönderildi.

Keban'ın Kalkar Mahallesi'nde yaşayan Bayır'ın, bir zamanlar oğlunun kullandığı, boş durması yerine eğitime katkı sunmak için mahalledeki çocuklara tahsis ettiği oda, desteklerle adeta "eğitim yuvası"na dönüştü.

Mahalledeki çocukların evden getirdikleri masa, sandalye, halı, minder gibi eşyalarla döşedikleri, duvarlarını balonlarla süsledikleri ve "Kardeşler Kütüphanesi" adını verdikleri odaya, Anadolu Ajansının (AA) yaklaşık bir ay önce yaptığı haberin ardından ülkenin dört bir yanından kitap gönderildi.

Saniye ninenin bir yıldır evini açtığı çocuklar, vatandaşların gönderdiği 500 kitap, bilgisayar ve yazıcı ile büyük mutluluk yaşadı. İlçeye ulaştırılan kitaplar ve malzemeler, Keban Belediyesi tarafından öğrencilere teslim edildi.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı da kitap sayısı artan "Kardeşler Kütüphanesi"ne kitaplık hediye etti.

- "Rahatlıkla derslerimize çalışabilir, daha çok kitap okuyabiliriz"

Çocuklardan Elif Hediye Gedik, AA muhabirine, kütüphaneye sağlanan destekten dolayı arkadaşlarıyla büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Artık kütüphanede çok sayıda kitap ile bilgisayar ve yazıcı olduğunu anlatarak, "Burada ödevlerimizi yapıp, rahatlıkla derslerimize çalışabiliriz, daha çok kitap okuyabiliriz. Çok mutluyuz." dedi.

Adem Turan ise gönderilen kitaplar sayesinde daha fazla kitap okuyabilecek olmanın sevincini yaşadığını belirterek, "Kardeşler Kütüphanemiz daha da güzel oldu. Gönderilen kitaplar ve malzemeler sayesinde kütüphanemize daha çok çocuk gelmeye başladı, çok mutluyuz. Bize destek oldukları için tüm Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hiranur Karaoğlu da kütüphanedeki az sayıda kitabı daha önce okuduğunu, gönderilen yeni kitapları da okumak istediğini söyledi.

- "İnşallah daha çok okuyup, meslek sahibi olurlar"

Evini çocuklara tahsis ederek bu iyilik hareketinin öncüsü olan Saniye Bayır da çocukları çok sevdiğini, mahalledeki çocukları da kendi çocukları gibi gördüğünü belirtti.

Ülkenin farklı bölgelerinden sunulan desteğin kendisini de mutlu ettiğini dile getiren Bayır, şöyle konuştu:

"Allah razı olsun herkesten. Allah hayırlarını kabul etsin, emeklerini boşa götürmesin. Çocuklar inşallah daha çok okuyup, meslek sahibi olurlar." diye konuştu.

- "Çocuklarımıza hayırlı olsun"

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ise farklı illerdeki derneklerin ve hayırseverlerin kendilerini arayarak Saniye Bayır'ın çabasına destek sunmak istediklerini belirttiğini ifade etti.

Atlı, şunları söyledi:

"Türkiye'nin her tarafından arıyorlar. İstanbul Ümraniye Müftülüğüne bağlı Hacı Ömer Karagül Camisi Derneğinden aradılar ve öğrencilerimize bilgisayar göndereceklerini söylediler. Bilgisayar ve yazıcı geldi, personelimiz kurulumunu yaptı. Türkiye'nin her tarafından 500'e yakın kitap geldi. Hala da göndermek isteyenler var. Teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza hayırlı olsun."





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