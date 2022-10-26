Baskil Kaymakamı Kundakçı Kariyer Günleri etkinliğine katıldı

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ELAZIĞ (AA) - Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Vakıfbank Ortaokulunda Kariyer Günleri etkinliği kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Kariyer Günleri kapsamında Vakıfbank Ortaokulunda öğrencilerle bir araya geldiğini, onlarla sohbet ettiklerini söyledi.

Öğrencilere düzenli çalışmaları yönünde tavsiyede bulunduğunu kaydeden Kundakçı, "İlçemizde bulunan okullarımızı her fırsatta ziyaret ediyoruz. Okullarımızda görev yapan idareci ve öğretmenlerle bir araya gelerek sorunlarını dinliyoruz. İlçemizdeki eğitim kalitesini yükseltilmesi bizim vazgeçilmezimizdir." dedi.



Kaymakam Kundakçı'ya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayıl da eşlik etti.





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