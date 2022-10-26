Baskil Belediye Başkanı Akmurat, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti

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ELAZIĞ (AA) - Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

Akmurat, yaptığı açıklamada, ilçenin huzur ve güvenliği için canla başla çalışan emniyeti ziyaret ettiklerini söyledi.



"Ayrıca İlçe Emniyet Amirliğine başlayan Mesut Altınkaynak ve Emniyet Amiri Yardımcısı Murat Beşerli'ye yeni görevine hayırlı olsun ziyaretinde bunulduk. Kıymetli Amirlerime ilçemizde huzurlu bir görev dönemi geçirmeleri temennisi ile muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullanan Akmurat, misafirperverlikleri için İlçe Emniyet Amirliğine teşekkür etti.



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