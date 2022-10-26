Fatura öderken kalp krizi geçiren kişiye belediye personelince kalp masajı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da tahsilat şubesinde su faturası ödemek istediği sırada kalp krizi geçiren kişiye belediye personeli müdahale etti.

Gazi Caddesi'ndeki Elazığ Belediyesi Su Tahsilat Şubesinde N.A. (80) faturasını ödemek istediği sırada aniden rahatsızlanarak yere yığıldı.

N.A'nın hareketsiz yattığını gören şube çalışanı, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Bu sırada merkezde görevli bir personel tarafından N.A'ya kalp masajı yapıldı.



Daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince, N.A. hastaneye kaldırıldı.



Tedavi altına alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, personelin müdahalesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.



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