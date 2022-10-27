Keban Kaymakamı Akbulut, Denizli köyünde yapımı süren kilitli parke çalışmasını inceledi

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ELAZIĞ (AA) - Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, KÖYDES Programı kapsamında Denizli köyünde yapımı devam eden kilitli taş ve parke çalışmasıyla ilgili inceleme yaptı.



Denizli köyünü ziyaret eden Akbulut, köy muhtarı Bünyamin Kıratlı ile görüştü, köydeki sorunlarla ilgili bilgi aldı.



Köyde vatandaşlarla da görüşen Akbulut, "Vatandaşlarımızın en iyi yaşam koşullarına kavuşmalarını sağlamak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Köylerimizin sorun ve ihtiyaçlarını yerinde inceleyerek, çözüme kavuşturacağız." dedi.



Kaymakam Akbulut'a ziyaretinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır da eşlik etti.









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