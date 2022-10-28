Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

ELAZIĞ (AA) - Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Akmurat, mesajında, Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar çok önemli mesafeler kat edildiğini, gücünü milletin ortak iradesinden alarak ilelebet devam edeceğini belirtti.



Şehitlerin kanlarıyla ve milletin büyük fedakarlıklarla kurduğu Cumhuriyetin sonsuza kadar yaşatmak herkesin en önemli görevi olduğunu kaydeden Akmurat, "Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapmak için kendilerini feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.



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