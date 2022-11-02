Elazığ'da solunum cihazına bağlı yaşayan hastaya jeneratör desteği

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da planlı elektrik kesintisi yapılacak bölgede solunum cihazına bağlı yaşayan hastaya Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (Fırat EDAŞ) tarafından jeneratör desteği sağlandı.

Fırat EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, iletim hattında yapılacak bakım çalışmalarından dolayı elektrik kesintisi planlanan Sugözü-Sarıcan bölgesinde solunum cihazına bağlı yaşayan bir hastanın mağduriyet yaşayacağı ihbarı yapıldı.

Fırat EDAŞ, mevcut solunum cihazını kullanabilmesi için hastaya jeneratör desteği sağladı.

Temin edilen jeneratör, planlı elektrik kesintisi öncesi ekipler tarafından hastaya ulaştırıldı.

Hasta ve yakınları desteklerinden dolayı kurum ve çalışanlara teşekkür etti.





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