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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da solunum cihazına bağlı yaşayan hastaya jeneratör desteği

AA

Elazığ'da solunum cihazına bağlı yaşayan hastaya jeneratör desteği

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da planlı elektrik kesintisi yapılacak bölgede solunum cihazına bağlı yaşayan hastaya Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (Fırat EDAŞ) tarafından jeneratör desteği sağlandı.

Fırat EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, iletim hattında yapılacak bakım çalışmalarından dolayı elektrik kesintisi planlanan Sugözü-Sarıcan bölgesinde solunum cihazına bağlı yaşayan bir hastanın mağduriyet yaşayacağı ihbarı yapıldı.

Fırat EDAŞ, mevcut solunum cihazını kullanabilmesi için hastaya jeneratör desteği sağladı.

Temin edilen jeneratör, planlı elektrik kesintisi öncesi ekipler tarafından hastaya ulaştırıldı.

Hasta ve yakınları desteklerinden dolayı kurum ve çalışanlara teşekkür etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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