Baskil spor salonunun yapımı sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ELAZIĞ (AA) - Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Canbeyler Mahallesi'nde yapımı devam eden 250 seyirci kapasiteli spor salonu inşaatında incelemelerde bulundu.

Akmurat, inşaat binasını gezerek, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gençlerin modern tesislerde spor yapabilmeleri için 250 seyirci kapasiteli modern spor salonu yapıldığını belirten Akmurat, gençlerin özellikle daha iyi fiziki şartlarda spor yapabilmeleri için çalıştıklarını söyledi.

Toplam 2 bin 100 metrekare kapalı alana sahip spor tesisinin gençler için büyük imkanlar oluşturacağını aktaran Akmurat, "Farklı branşlarda sportif faaliyetlere katılan gençlerin daha modern tesislerde spor yapabilmeleri için çalışıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.