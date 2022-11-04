Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 13 zanlı tutuklandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 144 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde asayiş ve şok uygulaması gerçekleştirildi.

Ekipler, son bir haftada düzenledikleri uygulamalarda çeşitli suçlardan 144 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kayıp olarak aranan 10 kişi ailelerine teslim edildi.

Uygulamalarda, 2 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 17 mermi, 3,1 gram esrar, 50 uyuşturucu hap, çalıntı otomobil, bisiklet, cep telefonu, 35 musluk ve 3 su saati ele geçirildi.

Çalıntı otomobil, bisiklet, cep telefonu, 35 musluk ve 3 su saati sahiplerine teslim edildi.

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