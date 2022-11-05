Elazığ'da Tarihi Kapalı Çarşı'da sundurmanın çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da tadilatı süren Tarihi Kapalı Çarşı’da yapılan sundurmanın çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi'nde bulunan tarihi çarşıda yapımı devam eden sundurma çöktü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE sevk edildi.

Sundurmanın altında kalan 5 kişi vatandaşların ve olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.