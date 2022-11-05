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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da "14. Uluslararası Çayda Çıra Film ve Sanat Festivali"nin kapanış galası gerçekleştirildi.

Elazığ Kültür ve Sanat Derneği tarafından kentteki bir otelde düzenlenen festivalin kapanış galası; Halil Ergün, Erkan Bektaş, Serap Gedik, Gizem Erman Bektaş, Ahmet Bulut Kıvanç Terzioğlu, Hakan Haksun, Eylem Tok, Bahar Zozan Ok, Numan Çakır, Caner Ural, Mahiye Sabuncuoğlu, Hikmet Aydoğan, İhsan Taş, Sibel Soylukaya gibi çok sayıda sanatçı ve oyuncunun katılımıyla yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan gece, Elazığ'ı anlatan sinevizyon gösterimi ile devam etti.

Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Serdar Kara, burada yaptığı konuşmada, festivali 14 yıl boyunca bu noktaya kadar getirdiklerini, festival için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Festivale destek verenlere teşekkür eden Kara, "Zorlu bir süreçti. Çok güzel filmler festivale başvurdu. Çayda Çıra küçük bir festival baktığımızda ancak yaptığı işlerle adından söz ettiriyor. Yaptıklarıyla insanların aklında zihninde kalan bir festival."dedi.

Festival, organizasyona katkı sunanlara plaket takdimiyle sona erdi.

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