Elazığ'da üniversite öğrencileri "Fethi Sekin için sev" sloganıyla etkinlik gerçekleştirdi

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, "Fethi Sekin için sev" sloganıyla etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, İzmir Adliyesine 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı canı pahasına engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in, Baskil ilçesi Doğancık köyündeki kabrini ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Daha sonra öğrenciler, "Fethi Sekin için sev" sloganıyla hazırladıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ilçenin cadde ve sokaklarında belirlenen noktalara sahipsiz hayvanlar için mama bırakarak beslenmelerini sağladı.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, ortaya koydukları duyarlılıktan dolayı öğrencileri makamında kabul etti.

Akmurat, öğrencilerin böylesine anlamlı projelerine her zaman için destek vermeye hazır olduklarını belirterek, hassasiyetlerinden dolayı öğrencilere teşekkür etti.

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