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Elazığ Valiliğinden "84 yaşındaki depremzede 3 yıldır konteynerde yaşıyor" haberine ilişkin açıklama

AA

Elazığ Valiliği, bazı basın yayın organlarında yayımlanan "84 yaşındaki depremzede 3 yıldır konteynerde yaşıyor" konulu haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Elazığ Valiliğinden "84 yaşındaki depremzede 3 yıldır konteynerde yaşıyor" haberine ilişkin açıklama

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valiliği, bazı basın yayın organlarında yayımlanan "84 yaşındaki depremzede 3 yıldır konteynerde yaşıyor" konulu haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu haberler nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacının doğduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sivrice Dedeyolu köyü 54 nolu adreste prefabrik yapıda ikamet eden Ömer Şen (müteveffa) ve Nebahat Şen çifti, bahse konu yapıyı depremden önce satmış oldukları için yapının maliki olmamaları nedeniyle hak sahibi değildir. Ömer Şen, resmi ikametini depremden 1 ay sonra, kızları ise ikametlerini depremden yaklaşık 11 ay sonra İstanbul'dan Elazığ'a nakletmişlerdir. Aileye talebine binaen konteyner, altyapı, taşınma yardımı dahil her türlü yardım yapılmış ve ihtiyaçları karşılanmıştır. Aileye yeni bir ev tutmaları halinde kira yardımı dahil her türlü desteğin verileceği bildirilmesine rağmen, aile bu teklifi kabul etmemiştir. Kendi tercihleri doğrultusunda konteynerde ikamet etmeye devam etmektedirler. Aynı konu Valiliğimiz tarafından 03 Ocak 2022 tarihinde 2022-1 sayılı basın açıklamasıyla kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Ailenin konteynerlerinin yanına ilave ek bir oda yapılmasına ilişkin talebi daha önceki benzer talepleri karşılandığı gibi Sivrice Kaymakamlığı tarafından karşılanacaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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