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Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

AA

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir inşaattan 250 demir direği çalıp satmaya çalışan ve 20 suç kaydı bulunduğu tespit edilen T.G. (30) ile 25 suç kaydı bulunduğu belirlenen S.T'yi (27) yakaladı.

Öte yandan devriye görevi yapan ekipler, yerde gömülü vaziyetteki elektrik kablolarını kestiği esnada polisi görünce kaçmaya çalışan T.G'yi (30) gözaltına aldı.

Ekiplerce demir kesme makası ve yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bakır kablo bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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